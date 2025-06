Objavljeno: 5.6.2025 11:00

Emulator Dolphin zdaj podpira celoten katalog konzole Wii

Emulator Dolphin je z izdajo različice 2506 dosegel pomemben mejnik, saj zdaj podpira celoten katalog iger za Nintendo Wii, vključno z zadnjo doslej nezdružljivo igro The Daring Game for Girls.

Posodobitev med drugim prinaša tudi številne izboljšave na področju zvoka, grafike in zmogljivosti. Med ključnimi novostmi so uvedba sistema Granule Synthesis Audio, ki zmanjšuje zvočne prekinitve pri počasnejšem delovanju, ter izboljšave pri sinhronizaciji prikazanih slik, kar zagotavlja bolj gladko izkušnjo igranja. Poleg tega zdaj nekateri naslovi, kot sta Super Mario Strikers in Mario Strikers Charged, podpirajo igranje pri stodvajsetih slikah na sekundo. Za uporabnike Androida je na voljo funkcija prikaza časa igranja za posamezno igro, ki ga lahko preverijo z dolgim pritiskom na ikono igre in izbiro možnosti za prikaz podrobnosti. Emulator Dolphin je brezplačno na voljo za različne platforme, vključno z Windows, macOS, Linux in Android. Prenesemo ga z uradne spletne strani.