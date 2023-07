Emulator PalmPilota vrti film Oppenheimer

V kinematografih IMAX operaterji vrtijo 70 mm različico filma Oppenhieimer z emulatorjem ročnega računalnika Palm m130.

Če deluje, ne spreminjaj, je načelo, ki se ga držijo tudi v kinematografih večjega formata IMAX (nam najbližja sta v Zagrebu in Gradcu). Kljub sodobni tehnologiji so se v kinematografih IMAX odločili, da bo nadzor nad 245 kilogramov težkim kolutom 70 mm verzije enega trenutno najbolj priljubljenih filmov na svetu, prevzel emulator več kot dvajset let starega osebnega digitalnega asistenta (PDA) PalmPilot. Skoraj osemnajst kilometrov dolg filmski trak filma Oppenheimer, ki je po letu 2020 prvi v 70 mm tehniki, vrti sodoben tablični računalnik z emulatorjem modela Palm m130, ki je bil v času vrhunca ročnih digitalnih asistentov prva izbira kinematografov IMAX. Ker so že originalne enote za hitro vrtenje filmskega koluta delovale na PalmPilotih, je tehnologija operaterjem poznana in domača. Z emulatorjem so tako poskrbeli, da se je ekipa takoj navadila na tehnologijo, ki ni zahtevala dodatnega usposabljanja ali večjih naložb.

Film Oppenheimer je bil posnet s kombinacijo 5-perf 65 mm in 15 perf IMAX filma, kar zagotavlja izjemno kakovost slike, ki je 10-krat višja od standardnih formatov. Predvajanje v 70 mm IMAX formatu je možno le v 30 kinematografih po svetu. Prej omenjena žal nista med njimi.