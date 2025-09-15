Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 15.9.2025 08:00

Emisije pri priključnih hibridih skoraj petkrat višje od uradnih podatkov

Nova analiza Evropske agencije za okolje razkriva, da so izpusti ogljikovega dioksida pri priključnih hibridnih vozilih v praksi skoraj petkrat višji od uradno testiranih vrednosti.

Priključni hibridi, ki kombinirajo električni motor z baterijo in motor na notranje zgorevanje, v povprečju izpustijo 139 gramov CO₂ na kilometer, čeprav uradni testi navajajo le 28 gramov. Analiza podatkov iz 127.000 vozil, registriranih leta 2023, kaže, da se razkorak, kljub trditvam avtomobilskih proizvajalcev o večji učinkovitosti, med laboratorijskimi in dejanskimi podatki še povečuje. Evropska komisija je že določila nove faktorje uporabnosti, ki naj bi od leta 2025 naprej bolje odražali dejansko uporabo hibridov, kar bi proizvajalce spodbudilo k prehodu na povsem električna vozila.

Avtomobilska industrija pritiska na EU, naj teh sprememb ne uveljavi. Vprašanje bo tudi tema prihajajočega strateškega dialoga, ki ga bo predsednica Komisije Ursula von der Leyen vodila z deležniki iz avtomobilske industrije, okoljevarstvenimi skupinami in drugimi predstavniki.

