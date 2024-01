Elon Muskčez noč ob 56 milijard ameriških dolarjev

Sodišče v Delawaru je razsodilo, da je plačilni paket, ki ga je Tesla leta 2018 dodelila svojemu izvršnemu direktorju Elonu Musku, v vrednosti 56 milijard dolarjev, neveljaven.

Paket, ki je Muska ponesel na vrh seznama najbogatejših ljudi na svetu, je sodišče označilo kot nepojmljiv znesek, ki je nepravičen do delničarjev podjetja. Sodnica Kathaleen McCormick je v svoji odločitvi zapisala, da je Musk imel tesne vezi z direktorji, ki so se v imenu Tesle pogajali o njegovem plačilnem paketu, ki povrh vsega ni bil niti smiseln, saj je Musk kot skoraj 22-odstotni lastnik podjetja že tako ali tako imel vse razloge, da Teslo pripelje do transformativne rasti. Sodnica je tako ugotovila, da plačilni načrt za zadržanje Muska in doseganje ciljev Tesle ni bil potreben.

Musk je na odločitev sodišča odgovoril z objavo na družabnem omrežju X, v kateri sledilcem polaga na srce, da naj nikoli ne ustanovijo svojega podjetja v državi Delaware. Muskov tabor ima na odločitev sodišča še vedno možnost pritožbe.