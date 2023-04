Objavljeno: 3.4.2023 11:00

Elon Musk – zapisi New York Timesa so »driska«

Twitter je s 1. aprilom začel odstranjevati oznake za preverjanje iz računov, ki ne plačujejo plačljive naročnine. Naročnina na »modro kljukico« je 8 dolarjev, na zlato, ki velja organizacije, pa kar 1000 dolarjev.

Nekatera večja ameriška podjetja so že napovedala, da nove zahtevane naročnine ne bodo plačala, ni pa popolnoma jasno, ali jim bo to sploh treba. Po nekaterih informacijah namreč v Twitterju obstaja spisek 10.000 »pomembnih« podjetij, ki bodo kljukico obdržala tudi brez naročnine. Med njimi očitno ni New York Timesa, ki je svojo zlato kljukico izgubil. In to tudi javno povedal.

Lastnik Twitterja Elon Musk, je v odgovor sprožil val žalitev, in zapise na računu New York Timesa označil za »drisko«, njegovo »propagando« pa za "nezanimivo".

Odstranjevanje raznobarvnih kljukic očitno poteka ročno in postopoma, zaenkrat ni jasno, kateri računi bodo oproščeni plačila.