Elon Musk ustanovil podjetje za razvoj umetne inteligence

Elon Musk, ki je bil v preteklosti med večjimi kritiki umetne inteligence, je po poročanju časnikov Wall Street Journal in Financial Times ustanovil novo podjetje za umetno inteligenco z imenom X.AI Corp.

Musk sicer ni neznanec pri projektih, povezanih z razvojem umetne inteligence. Skoraj desetletje nazaj je bil soustanovitelj podjetja OpenAI, preden ga je zapustil. Po hitrem vzponu priljubljenosti ChatGPT-ja je Musk pozival k regulaciji tehnologije in podpisal odprto pismo, ki je pozivalo tehnološke voditelje, naj za šest mesecev prekinejo razvoj. Očitno je sedaj spoznal, da je morda bolje, če se trendu pridruži namesto, da mu kljubuje.

Muskovi načrti za X.AI Corp še niso znani, prav tako ni jasno, ali želi res razviti tekmeca ChatGPT-ju. Čeprav so podrobnosti redke, določene informacije namigujejo na napredek Muskovih AI prizadevanj. Marca naj bi Musk najel dva nekdanja raziskovalca iz britanskega raziskovalnega laboratorija za umetno inteligenco DeepMind, kupil je 10.000 grafičnih procesorskih enot (GPU) za razvoj umetne inteligence v enem izmed podatkovnih centrov Twitterja, poleg tega pa naj bi se po poročanju Financial Timesa že pogovarjal z investitorji Tesle in SpaceX o vlaganju v X.AI.