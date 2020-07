Elon Musk pravi, da bodo avtomobili Tesla še letos popolnoma avtonomni

Elon Musk, šef podjetja Tesla (in SpaceX) je v posnetem nagovoru udeležencem konference World AI v Šanghaju omenil, da naj bi »še letos predstavili osnovno funkcionalnost samodejne vožnje nivoja 5 (Level 5)«.

Po njegovih besedah, strokovnjaki pri Tesli že »popolnoma razumejo vse«, kar je potrebno narediti za popolnoma samostojno vožnjo, brez šoferja za volanom.

Glede na to, da so to besede človeka, ki velikokrat malce pretirava (če smo prijazni) in ki je že samodejne elemente aktualnih avtomobilov Tesla že poimenoval kot »Autopilot«, bo treba izgovorjeno jemati s kančkom soli. Kajti to, kar imajo Teslini avtomobili sedaj (in kar ima v resnici tudi kar nekaj drugih avtomobilov), je stopnja samodejnosti nivoja 2 (Level 2), tako da je do popolne stopnje 5 »še kar« velik korak. Za katerega konkurenca meni, da ga brez vgrajenih LIDARjev ne bo mogoče narediti. Tesla sicer meni drugače, z optičnimi kamerami naj bi se menda dalo narediti vse.

Toda nesreč (tudi Teslinih) avtomobilov je bilo, tudi zaradi težav s kamerami, kar nekaj.

2sFv4QD1Yak