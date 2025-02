Objavljeno: 12.2.2025 06:00

Elon Musk ponudil 97 milijard dolarjev za nakup OpenAI

OpenAI ima sorazmerno zapleteno lastniško strukturo, saj se je začel kot neprofitna organizacija, ki je sčasoma postala profitna. Profitni del podjetja je v lasti neprofitnega holdinga, kar želi direktor Sam Altman sedaj preoblikovati in poenostaviti – v eno profitno entiteto.

Njegove zamisli pa utegne premešati Elon Musk, ki je bil do let 2018 član upravnega odbora OpenAI in je tudi njegov soustanovitelj. S somišljeniki je na OpenAI poslal ponudbo za prevzem neprofitnega holdinga za 97,4 milijarde dolarjev.

S tem bi pridobil tudi nadzor nad profitnim delom OpenAI, ki razvija ChatGPT, ker je neprofitni holding njegov lastnik. Sam Altman se je na ponudbo že odzval in jo prijazno zavrnil, nato pa pobalinsko odvrnil, da lahko kupi Twitter za 9,74 milijarde dolarjev, če bi Musk to želel. Musk je leta 2022 prevzel Twitter za 44 milijard dolarjev.

Viri blizu podjetja sicer pravijo, da je Muskova ponudba neresna in namenjena vzbujanju pozornosti. A po drugi strani Muskovi kolegi v ponudbi trdijo, da naj jih kar preizkusijo.

OpenAI ima svoje načrte, predvsem pa ne zbirajo zunanjih ponudb za neprofitni holding. Predvsem pa v prodajo niso prisiljeni. Po drugi strani OpenAI zbira sveži kapital pri vrednotenju 260 milijard dolarjev. Musk je sicer delni lastnik OpenAI, sicer pa je ustanovil tudi svoje podjetje za razvoj umetne inteligence xAI.