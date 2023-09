Elon Musk išče prostovoljce, ki bi si v možgane vgradili njegov čip

Podjetje Neuralink je začelo sprejemati človeške paciente za klinične preizkuse svojega možganskega vsadka.

Na spletni strani podjetja v lasti Elona Muska je Neuralink objavil podrobnosti o študiji PRIME (Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface), s katero nameravajo znanstveniki oceniti varnost njihovega vsadka, kirurškega robota ter začetno funkcionalnost njihovega možgansko-računalniškega vmesnika, ki omogoča ljudem s paralizo, da z mislimi nadzorujejo zunanje naprave.

Za sodelovanje v študiji so kvalificirane osebe, starejše od 22 let, ki imajo kvadriplegijo zaradi poškodbe hrbtenjače ali amiotrofično lateralno sklerozo (ALS). Med študijo bo robot kirurško namestil vsadek v del možganov, ki nadzoruje gibanje. Ko je vsadek nameščen, je kozmetično neviden in je namenjen snemanju in brezžičnemu prenosu možganskih signalov na aplikacijo, ki dekodira namen gibanja.

Neuralink je že razvil aplikacijo, ki uporabnikom omogoča nadzor računalnikov z mislimi. Testiranje bo trajalo približno 6 let, udeleženci pa bodo morali redno sodelovati s strokovnjaki Neuralinka. Nekatera srečanja bodo potekala v bolnišnicah, druga pa na domovih pacientov. Tisti, ki že imajo aktiven vsadek (npr. srčni spodbujevalnik ali globoki možganski stimulator), ki so v preteklosti doživeli epileptične napade, ki potrebujejo MRI ali prejemajo zdravljenje s transkranialno magnetno stimulacijo (TMS), do sodelovanja niso upravičeni.