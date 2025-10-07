Objavljeno: 7.10.2025 17:00

Elon Musk bo izdal prvo igro, v celoti narejeno z umetno inteligenco

Elon Musk je napovedal, da bo njegovo podjetje xAI do konca leta 2026 izdalo svojo prvo igro, ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence.

Gre za projekt njihove lastne razvojne ekipe za igre, ki že od začetka leta 2025 zaposluje neodvisne razvijalce. Čeprav še ni znano, za kakšno vrsto igre bo šlo, Musk obljublja, da bo to odlična igra, pri kateri bodo bržkone uporabili xAI-jeve modele, kot sta Grok 4 in Grok Imagine, za ustvarjanje dinamičnih navideznih svetov v realnem času. Glede na Muskove osebne preference za igre, kot so Diablo IV, Path of Exile in The Battle of Polytopia, poznavalci ugibajo, da bi lahko šlo za RPG (igro igranja vlog), a ne gre izključiti niti strelskih iger, ki so trenutno najbolj priljubljene.

Če bo xAI-ju uspelo, bo to ena prvih popolnoma z umetno inteligenco narejenih iger in potencialno velik preskok v razvoju iger.