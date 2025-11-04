Objavljeno: 4.11.2025 07:00

Elon Musk bi gradil računalniške centre v vesolju

Zemljino orbito so že napolnili sateliti, ki skorajda povsod na svetu nudijo dostop do interneta, naslednji korak po Muskovem mnenju pa so podatkovni centri. SpaceX je v vesolje že poslal satelit, ki ima grafično kartico Nvidia H100, a to je šele začetek. Sčasoma želijo v veoslju postaviti pravi superračunalnik. Ali je to znak zanje stopnje balončka, presodite sami.

Mi pa poglejmo, kaj Musk zares obljublja. Naloga ni lahka, a SpaceX ima nekaj zamisli. Začeli bodo s sateliti Starlink V3, ki že zagotavljajo terabitne internetne povezave. Tak satelit tehta okrog dve toni ion ima petkrat daljši razpon sončnih panelov od V1.5.

Pri tem Musk niti ni prvi. Nvidia je že sredi oktobra najavila, da bo skupaj s podjetjem Starcloud v orbiti sestavili 5-gigavatni računalniški center, ki bo imel skupno štiri kilometre sončnih celic. To je ogromno, saj na primer sončne celice na Mednarodni vesoljski postaji zmorejo okrog 240 kW, kar je 0,005 odstotka načrtovane Nvidijine moči.

Zato se je oglasil tudi SpaceX, ki trdi, da lahko isto doseže preprosto z več sateliti V3. To je teoretično morda res, a gradnja v vesolju ima številne prepreke. Z eno raketo Starship lahko v vesolje pošljejo okoli 60 teh satelitov, začeli bodo prihodnje leto. Ali bodo iz njih res sestavili podatkovni center, pa bomo še videli.

