Elektronske osebne izkaznice pol leta pozneje še vedno ohromljene

Čeprav elektronske osebne izkaznice izdajajo že od marca letos, jih večina ljudi še vedno ne more uporabljati, ker nimajo čitalnikov pametnih kartic. Tudi kdor ga ima, je šele te dni prejel začetno kodo, ki omogoča aktivacijo in nastavitev kode PIN. V uporabi je že približno 300.000 elektronskih osebnih izkaznic.

Elektronska osebna izkaznica se lahko uporablja tudi kot dokazilo digitalne identitete, kjer storitve to zahtevajo in se danes večinoma uporabljajo kvalificirana potrdila ali SI-PASS. Za to potrebujemo bodisi čitalnik, ki stane vsaj 30 evrov, bodisi aplikacijo na pametnem telefonu s podporo NFC. Te aplikacije pa Ministrstvo za javno upravo še vedno ni uspelo pripraviti. Na spletni strani SI-TRUST jo obljubljajo jeseni ali pozimi letos.

Dokler aplikacije ne bo, je edini način za uporabo kartice nakup čitalnika. Hkrati je še kartica še vedno neuporabna tudi v zdravstvu, kjer naj bi v prihodnosti zamenjala zdravstveno izkaznico. To se bo zgodilo v prvem polletju 2023, če gre verjeti obljubam pristojnih. Dotlej pa je elektronska osebna izkaznica v resnici bolj navadna osebna izkaznica kot kaj drugega.