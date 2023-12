Elektro Ljubljana s preprostim upravljanjem parkiranja in polnjenja električnih vozil

EasyPark in Elektro Ljubljana z novim letom vstopata v partnerstvo.

Z odločitvijo za električni avtomobil se uporabniki podajo na pot okolju prijaznega osebnega transporta, ki prinaša spremembo navad. Za razliko od avtomobilov s klasičnim motorjem, kjer se na bencinsko črpalko odpravimo, ko je rezervoar skoraj prazen, električna vozila polnimo ob vsaki priložnosti. To je možno na parkiriščih blizu delovnega mesta, trgovskih centrov ali v mestu. Vendar pa je uporaba polnilne infrastrukture pogosto zapletena zaradi različnih plačilnih sistemov in aplikacij, ki jih ponujajo ponudniki.

Elektro Ljubljana bo v sodelovanju z EasyParkom olajšalo polnjenje in plačevanje na vseh polnilnicah podjetja, ki so označene z blagovno znamko Gremo na elektriko. EasyPark, najbolj razširjena mobilna aplikacija na svetu za upravljanje parkiranja, zdaj ponuja tudi funkcijo plačevanja polnjenja električnega vozila. Po registraciji aplikacija prikaže zemljevid s polnilnimi postajami, omogoča spremljanje polnjenja, ustavljanje ali podaljšanje seje in poravnavo stroškov. EasyPark se integrira z vsemi polnilnimi postajami in odpravlja potrebo po več aplikacijah, saj vse poteka preko ene aplikacije z uporabniku prijaznim vmesnikom. Doslej je bilo polnjenje električnega vozila preko aplikacije EasyPark mogoče poravnati že na polnilnicah Energije Plus v Mariboru, zdaj pa bo enake ustrežljivosti deležna tudi ena bolj razvejanih mrež polnilnic v Sloveniji.