Električno kolo z umetno inteligenco

Znamka električnih koles Urtopia je predstavila kolo z imenom Fusion, ki z napredno tehnologijo umetne inteligence omogoča boljšo izkušnjo pri vožnji.

Urtopia je v svoje novo električno kolo iz karbonskih vlaken z imenom Fusion integrirala storitev umetne inteligence ChatGPT, ki jo je razvilo podjetje OpenAI. Fusion združuje tehnologijo in umetnost, pri čemer OpenAI tehnologijo uporablja za omogočanje brezšivne izkušnje vožnje, kjer lahko uporabniki med vožnjo komunicirajo z e-kolesom kot z osebnim asistentom. Urtopia opisuje Fusion kot kolo s pametjo. Kolo je prav tako združljivo z drugimi aplikacijami, kot sta Apple Health in Strava, za sledenje podatkom o vožnji in zdravju. Vgrajena umetna inteligenca analizira vse pridobljene podatke in v realnem času prilagaja nastavitve kolesa za maksimalno učinkovitost pri vožnji. Fusion z združitvijo fizične uporabnosti koles z naprednimi možnostmi umetne inteligence predstavlja vpogled v prihodnost razvoja električnih koles.