Električni Volkswagen za 20.000 evrov

Nemški avtomobilski gigant Volkswagen je predstavil koncept električnega avtomobila ID.EVERY1, ki bo postal njegov najdostopnejši model na baterijski pogon.

Kompaktni mestni avtomobil ID.EVERY1 meri 3.880 mm v dolžino, kar ga postavlja med prihajajoči model ID.2all in že uveljavljenega VW Polo. Kljub majhnosti naj bi ponudil dovolj prostora za štiri potnike in prtljažnik s prostornino 305 litrov. Opremljen je z elektromotorjem 70 kW, 95 KM in končno hitrostjo 130 km/h. Predvideni doseg znaša 250 kilometrov z enim polnjenjem, kar je primerljivo s trenutnimi tekmeci v segmentu dostopnih električnih vozil. Volkswagen stavi na sodoben in privlačen videz, z animiranimi žarometi, 19-palčnimi platišči ter naprednim notranjim oblikovanjem. V notranjosti bo osrednji infotainment zaslon s fizičnimi gumbi, prilagodljiv armaturni predel za pritrditev tablic ali mizic ter prenosna zvočna enota.

Volkswagen z modelom ID.EVERY1 cilja na množično elektrifikacijo, pri čemer bo cenovno konkuriral modelom, kot so Fiat 500e, Dacia Spring in Leapmotor T03. Serijska različica avtomobila bo na evropskih tleh na voljo do leta 2027, cena pa se bo začela pri približno 20.000 evrih. Skupaj z ID.2all, ki prihaja leta 2026 za 25.000 evrov, bo postavila temelje novi generaciji električnih mestnih avtomobilov s pogonom na prednja kolesa.