Električni poganjalček za 4-letne otroke je razprodan

Kalifornijsko podjetje Super73 je izdelalo električno kolo K1D, namenjeno otrokom od 4 do 8 let, ki so ga kupci ob lansiranju razgrabili.

E-poganjalček K1D po besedah proizvajalca želi najmlajšim nuditi izkušnjo vožnje z e-kolesom ter iz njih vzgojiti odgovornejše voznike za prihodnost. Priljubljenost e-koles je sprožila nemalo skrbi glede varnosti in zahtev po boljši zakonski regulaciji, a direktor podjetja Super73, LeGrand Crewse, verjame, da bi zgodnje izobraževanje o vožnji s takimi kolesi ustvarilo bolj varne voznike. Crewse poudarja, da je K1D brez baterije samo ravnotežno kolo, idealno za otroke, ki se učijo voziti. Ko je baterija vklopljena, kolo postane močnejše in ponuja več kot le vadbeno orodje. Električni poganjalček je opremljen z litij-ionsko baterijo in regenerativnim zavornim sistemom. K1D je namenjen predvsem rekreacijski vožnji v mirnem okolju in ne gneči na mestnih ulicah.

Kljub visoki ceni 1.300 USD in varnostnim skrbem glede poganjalčka, ki doseže hitrost 25 km/h, je bil K1D takoj po prihodu na trg razprodan.