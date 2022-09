Objavljeno: 16.9.2022 05:00

El Salvador leto dni po uvedbi bitcoina: polomija

Pred letom dni je El Salvador uvedel bitcoin kot uradno valuto poleg ameriškega dolarja. Čeprav je zamisel že tedaj naletela na glasno nasprotovanje skeptikov, je kontroverzni predsednik Nayib Bukele vztrajal in bitcoin je septembra lani resnično zaživel. Leto dni pozneje se lahko ozremo na njegovo zapuščino in ugotovimo, da je ta klavrna. Bitcoin v El Salvadorju je polomija, kar se je kazalo že po prvem tednu.

Obljube so bile velike, pričakovanja visoka. Bitcoin bo pritegnil tuje investicije, ustvaril nova delovna mesta in pomagal potisniti človeštvo v pravo smer, je obljubljal Bukele. Država je celo želela izdati za milijardo dolarjev obveznic, od česar bi polovico zapravila za nakup bitcoinov. K sreči obveznic ni bilo, za bitcoin pa so zapravili "le" 100 milijonov dolarjev. Danes je bitcoin vreden pol manj kot je bil tedaj.

Državljani so dobili digitalno denarnico Chivo Wallet, ki je imela prednaloženih bitcoinov za 30 dolarjev. Večina ljudi, ki je aplikacijo prenesla, je zgolj zapravila teh 30 dolarjev in pozabila na bitcoin. Še vedno več kot 80 odstotkov poslovnih subjektov ne sprejema bitcoina, čeprav je uradno plačilno sredstvo. Večina transakcij se poravna z gotovino, preostanek s karticami, le manjši del pa v bitcoinu.

A glavni problem je, da Bukele ni imel pojma. Trdil je, da bo bitcoin povečal BDP, ker bodo tuja vlaganja pritekla v državo. Bitcoin ni investicijski sklad, izračun BDP-ja pa je bolj kompleksen kot le vsota vlaganj. Ljudem je svetoval, naj varčujejo v bitcoinu. Danes so ti ljudje, če so ga upoštevali, polovico revnejši. Mednarodni denarni sklad (IMF) je že januarja El Salvador pozval, naj ukine bitcoin kot uradno valuto, ker so tveganja prevelika. Večina se jih je dejansko izrazila.