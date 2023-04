Objavljeno: 17.4.2023 05:00

Eksperiment uspel: fotograf zmagal s fotografijo umetne inteligence in nato nagrado zavrnil

Berlinski fotograf Boris Eldagsen je na letošnjem natečaju Sony World Photography Awards, ki ga je organizirala Svetovna fotografska organizacija, zmagal in hkrati poskrbel za pravi škandal. Prijavil je "fotografijo", ki jo je izdelala umetna inteligenca, z njo zmagal in nato protestno zavrnil nagrado.

Zgodba je bila prepričljiva. V kategoriji kreativnih fotografij je nastopil z izdelkom Električar (The electrician), na kateri sta dve ženski. Fotografija je očitno nastala s postopkom iz zgodnjih dni fotografije. Fotografija je del zbirke Psevdomnezija: Lažni spomini, ki jo je Eldagsen pripravljal že od minulega leta. V zbirki so fotografije, ki niso nikoli nastale na klasičen način. Čeprav posnemajo fotografijo iz 40. let, jih je ustvarila umetna inteligenca. V postopku je Eldagsen seveda aktivno sodeloval, saj si je izmislil motiv in potem izvedel 20 do 40 retuširanj oziroma ponovnih risanj posamezne fotografije, a ustvarila jo je vendarle umetna inteligenca.

A sodniki tega zadnjega dela, torej da gre za stvaritve umetne inteligence, niso vedeli, pa so fotografijo vseeno izbrali kot zmagovalko. Zato je Eldagsen protestno zavrnil nagrado, ki bi prinesla tudi Sonyjevo fotografsko opremo. Pojasnil je, da je želel preveriti, kako dobro je natečaj pripravljen na vdor umetne inteligence. Izkazalo se je, da ni. Tovrstni posnetki ne bi smeli sodelovati v isti kategoriji kot fotografije, je dodal.

Prireditelj tekmovanja se še ni odzval.