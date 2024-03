Objavljeno: 22.3.2024 07:00

Ekipa Williams v formuli 1 uporabljala kar Excel

So primeri, ko je uporaba Excela popolnoma primerna in logična, in so primerni, kjer Excel sicer deluje, a je njegova uporaba izjemno slaba odločitev. V slednjo skupino sodi upravljanje ekipe v Formuli 1 in dizajn dirkalnika, kar še danes počne ekipa Williams.

Novi športni direktor v Williamsu je lani postal James Vowles, ki se je skupaj s tehničnim direktorjem Patom Fryjem lotil spreminjanja delovanja ekipe. Presenetilo ju je, da za nadzor nad 20.000 sestavnimi deli dirkalnika moštvo uporablja – Excel. Vowles pravi, da je gigantska preglednica nemogoča za iskanje ali posodabljanje. Ni je možno učinkovito uporabljati za spreminjanje avtomobila, recimo za iskanje boljših kompromisov med ceno in dobavljivostjo.

Uporaba Excela za spremljanje dobavnih poti in proizvodnih poti je nemogoča in neuporabna. Če pa gre za sestavne dele dirkalnika formule 1, je to še toliko bolj bizarno. Dirkalnik stane 10-15 milijonov evrov.

Žal to še zdaleč ni edini primer, ko so v velikih organizacijah uporabljali Excel popolnoma napačno. Raziskave kažejo, da so velikanske Excelove tabele udeležene v poslovanje večine podjetij, a da v 90 odstotkih vsebujejo napake.

The Race