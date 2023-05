Edubuntu je nazaj!

Operacijski sistem Ubuntu Educational Edition, namenjen uporabi v učnem okolju, je z zadnjo različico 14.04 leta 2014 izginil. Da bi se devet let kasneje pod imenom Edubuntu zopet pojavil, boljši kot kdajkoli prej!

Edubuntu je operacijski sistem, ki temelji na Linuxu in odprtokodni programski opremi ter je namenjen uporabi v učilnicah ali domačem okolju. Uradna različica priljubljene distribucije Ubuntu ponuja široko paleto izobraževalne programske opreme za različna področja, kot so matematika, znanost, umetnost, družboslovje in tehnologija.

Edubuntu je bil razvit s pomočjo učiteljev za uporabo tako v šolah kot doma. Operacijski sistem vključuje številne aplikacije, kot so Firefox, LibreOffice, GIMP, Inkscape, Tux Paint, KWordQuiz, Marble, Cantor, KAlgebra, Stellarium in druge. Poleg tega ponuja tudi GCompris, nabor aplikacij za otroke, stare od dveh do deset let, ki združuje izobraževanje z zabavo.

Edubuntu ohranja enostavnost uporabe in stabilnost Ubuntuja, hkrati pa ponuja številne prednosti za izobraževalne ustanove. Zaradi brezplačne narave operacijskega sistema in vseh vključenih aplikacij je Edubuntu idealna izbira za šole in druge izobraževalne ustanove, ki želijo učencem zagotoviti kakovostno in stroškovno učinkovito izobraževalno orodje. Tako operacijski sistem kot vse vključene aplikacije so brezplačne za uporabo.