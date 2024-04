Objavljeno: 22.4.2024 07:00

EDPB: Izbira med obdelavo osebnih podatkov in plačilom v resnici ni izbira

Zaradi nove evropske zakonodaje o varovanju osebnih podatkov je morala tudi Meta spremeniti njihovo obravnavo, kar pa želi storiti na način, ki uporabnikom v resnici ne bi omogočil prave izbire. Tako meni Evropski odbor za varstvo podatkov (EDPB), ki na predlog nizozemskega, nemškega in norveškega regulatorja iz postavlja, da obvezno plačilo v zameno za izstop iz obdelovanja podatkov ni primeren način.

Metin model se imenuje pay or okay in uporabnikom daje zgolj dve možnosti. Bodisi privolijo v obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov za ciljano personalizirano oglaševanje bodisi morajo plačati naročnino na storitev. EDPB meni, da to ni prava alternativa, soglasje pa ne more šteti kot informirano in prostovoljno. To je načelno mnenje, ki se ne nanaša izrecno na Meto.

Tudi Evropska komisija je v preteklosti že izrazila pomisleke, da je takšna ureditev v duhu zakona. Ker je EDPB prejel več pritožb nacionalnih regulatorjev, bodo sedaj začeli še uradno preiskavo posameznih primerov, torej Mete. V nadaljevanju bodo sprejeli tudi natančnejša pravila in smernice.

EDPB