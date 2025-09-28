Objavljeno: 28.9.2025 09:00

EA bodo prodali zasebnim vlagateljem

Med kupci naj bi bil tudi Trumpov zet.

Veliki založnik videoiger Electronic Arts (EA) namerava zapreti vrata javnemu trgu in preiti v zasebno lastništvo v poslu, ki bi po ocenah lahko dosegel 50 milijard ameriških dolarjev. Več virov, med njimi The Wall Street Journal, Reuters in Financial Times, navaja, da bi lahko posel uradno razkrili že naslednji teden. Med investitorji naj bi se omenjali Silver Lake, savdski sklad Public Investment Fund (PIF) in Affinity Partners Trumpovega zeta Jareda Kushnerja. PIF je že leto s približno devetodstotnim deležem med največjimi lastniki, hkrati pa sklad investira tudi v veliko drugih igričarskih velikanov, kot so Nintendo, Take-Two, Activision Blizzard, Capcom, Nexon in Koei Tecmo. Ko se je novica o prodaji začela širiti, je EA‑jeva delnica v petek popoldne poskočila za približno 15 %.

EA je v javnosti prisoten že dolgo, na borzo NASDAQ je vstopil leta 1990, do leta 1996 pa je njegova tržna vrednost zrasla do 1,61 milijarde USD. Pred nakupom je bila vrednost podjetja ocenjena na približno 43 milijard USD, zahvaljujoč uspešnicam, kot so Madden NFL, EA FC (prej FIFA), The Sims in Battlefield.