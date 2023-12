E3 je dokončno odpovedan

Igričarski sejem E3 bo po dveh desetletjih dokončno zaprl svoja vrata.

E3 je nekdaj veljal za največji dogodek v industriji iger, ko je leta 2019 prvič v zgodovini potekal brez prisotnosti podjetja Sony. To je bil zadnji E3 pred ukrepi vsled pandemije virusa COVID-19, ki so podobne dogodke preselili na splet. Leta 2021 je E3 gostil popolnoma virtualni dogodek, preden je bil leta 2022 v celoti odpovedan. Marca 2023 je novi organizator Reedpop sporočil, da je dogodek ponovno odpovedan, kar je ljudi spodbudilo k razmišljanju, ali se bo sploh še kdaj vrnil. Zdaj je potrjeno, da se E3 za nedoločen čas poslavlja. Industrija je ugotovila, da na spletu ne potrebuje pompa E3-ja. Razvijalci in založniki imajo danes bolj neposreden dostop do igralcev, ki je hkrati tudi veliko cenejši.

Prvi dogodek E3 je gostil Los Angeles Convention Center leta 1995 in privabil več kot 40.000 ljudi. Sejem je ohranil množično obiskanost vse do zadnjega dogodka v živo leta 2019, ki se ga je udeležilo 69.200 ljudi.