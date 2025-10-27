Objavljeno: 27.10.2025 09:00

E-kolo za noge

Nike je predstavil projekt elektrificirane obutve Project Amplify.

Project Amplify je sistem, ki z robotsko pomočjo izboljšuje hitrost hoje in teka, vendar ni namenjen profesionalnim športnikom, temveč vsakdanjim uporabnikom, ki želijo hoditi ali teči hitreje in dlje z manj napora. Obutev, ki deluje kot dodaten par mečnih mišic, je nastala v sodelovanju s podjetjem Dephy, ki je specializirano za robotiko. Zasnovana je kot utrjena gleženjska opora, v kateri so motor, pogonski jermen in polnilna baterija, namenjena pa uporabnikom, ki se gibljejo s tempom 5 do 6 minut na kilometer.

Izdelek so razvijali zadnjih nekaj let in ga temeljito preizkusili s pomočjo več kot 400 testnih uporabnikov. Zaenkrat še vedno ostaja v fazi preizkušanja, vendar Nike načrtuje, da ga bo v prihodnjih letih ponudil tudi širši javnosti.

Nz2Y0e7SgFY