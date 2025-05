Objavljeno: 22.5.2025 18:00

Dyson predstavil kot metla tanek sesalnik s povezljivostjo

Dyson je naznanil nov model brezžičnega sesalnika z imenom PencilVac, ki s svojo izjemno tanko zasnovo in minimalističnim motorjem, vgrajenim v ročaj, pomeni velik odmik od klasične podobe sodobnih sesalnikov.

Glavni adut novega sesalnika sta teža 1,8 kilograma in premer ohišja, ki meri le 3,8 centimetra, kar je primerljivo z debelino ročaja metle. Kljub svoji kompaktnosti PencilVac zagotavlja presenetljivo zmogljivost z močjo sesanja 55 zračnih vatov, kar je sicer manj kot pri večjih Dysonovih modelih, a dovolj za vsakodnevno čiščenje trdih tal. Vsesavanje poteka prek štirih stožčastih krtač, ki učinkovito zajamejo dolge lase in jih usmerijo v posodo za prah, ki je popolnoma skrita v ročaju. Njena prostornina znaša le 0,08 litra, a Dyson trdi je to vseeno dovolj, saj sistem za stiskanje prahu omogoča do petkrat večjo kapaciteto. Poseben poudarek je namenjen tudi obliki krtačnega nastavka, ki je zaradi nasprotno vrtečih se stožcev sposoben enako učinkovito čistiti tako v smeri potiskanja kot vlečenja nazaj. Naprava se povsem splošči in omogoča čiščenje pod nizkim pohištvom, pri tem pa tla osvetljuje z lasersko svetlobo, ki razkriva tudi najmanjše delce prahu.

Praznjenje poteka brez stika, kjer se prah iztisne s potiskom vzvoda podobno kot pri brizgi, obenem pa je za sesalnik na voljo tudi novo kombinirano orodje za težko dostopne kotičke in rotacijski nastavek za čiščenje višje ležečih površin. Celoten sistem se polni na magnetnem stojalu, delovanje pa dopolnjuje prikazovalnik baterije na napravi in možnost povezave z aplikacijo MyDyson.

Dyson PencilVac bo poleti najprej na voljo v Avstraliji. Cena še ni znana.