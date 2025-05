Objavljeno: 27.5.2025 07:00

Dvojica dva tedna mučila lastnika 30 milijonov dolarjev v bitcoinu

Dvojica storilcev je na Manhattnu ugrabila italijanskega turista, sicer svojega poslovnega partnerja, in ga 17 dni mučila, da bi izvedela geslo za dostop do njegovih bitcoinov. Enega izmed storilcev so že aretirali in obtožili, drugega še iščejo. Žrtev se zdravi v bolnišnici.

Trojica je več let poslovno sodelovala, njihov odnos pa je bil ves čas napet. A vendarle 28-letnik iz Italije ni pričakoval, da ga bosta 37-letnik in njegov sodelavec 6. maja ugrabila. Odvzela sta mu elektronske naprave in potni list, nato pa 17 dni mučila. Grozila sta mu s pištolo, na balkonu sta ga držala nad previsom, v stanovanju sta ga zvezala. Grozila sta mu s smrtjo družine. Na žrtev sta tudi urinirala, okoli vratu pa sta mu privezala AirTag.

Žrtev ima za okrog 30 milijonov dolarjev bitcoinov, medtem ko imata storilca 100 milijonov premoženja.