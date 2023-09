Duolingo razširja obzorja

Priljubljena aplikacija za učenje tujih jezikov širi svojo ponudbo. Po novem nas bo skozi igro učila tudi igranja glasbe.

Duolingo je znan po priljubljeni aplikaciji za učenje jezikov, ki ponuja lekcije v obliki kratkih vsebinskih delov. Interaktivne lekcije združujejo igralne elemente, ne da bi to zmanjševalo kakovost učenja. Duolingo je svojo ponudbo razširil na poučevanje matematike in branja, kmalu pa bo začel ponujati tudi glasbene lekcije.

Duolingo je napovedal, da bo svoji aplikaciji dodal glasbeni segment, ki bo ponujal več sto kratkih lekcij, ki bodo temeljile na knjižnici z več kot 200 pesmimi ter uporabljale igram podobno metodo, kot jo poznamo iz učenja branja, matematike in jezikov. Duolingo namerava novo aplikacijo predstaviti na svoji konferenci Duocon 11. oktobra. To je letni dogodek, na katerem podjetje razpravlja o novostih in prihodnjih načrtih.