Objavljeno: 24.4.2025 08:00

Duolingo bo učil šah

Priljubljena platforma za učenje jezikov, Duolingo, širi nabor znanj z novim šahovskim tečajem, ki je trenutno v fazi testiranja na napravah iOS.

Na tečaju bodo uporabniki reševali kratke šahovske naloge, na primer pravilno premikanje skakača ali matiranje kralja, ter igrali mini partije proti Duolingovemu liku Oscarju, ki bo v vlogi osebnega trenerja. Cilj ekipe je, po besedah vodje razvoja izdelka Edwin Bodge, povečati dostopnost te kraljevske igre. Tečaj bo primeren tako za začetnike kot tudi tiste, ki že imajo nekaj predznanja. Tako se šah pridružuje temam, kot sta glasba in matematika, ki sicer niso jezikovno osnovane, a se jih je mogoče učiti z Duolingovim pristopom. Testni tečaj je trenutno dostopen zgolj v angleščini na Applovih napravah z operacijskim sistemom iOS, a bo po splavitvi v naslednjih štirih do šestih tednih na voljo tudi v drugih jezikih in na napravah z Androidom.