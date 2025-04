Duolingo bo nadomestil zunanje sodelavce z umetno inteligenco

Podjetje Duolingo je naznanilo, da bo postopoma prenehalo uporabljati zunanje sodelavce za naloge, ki jih lahko opravi umetna inteligenca.

Prehod pomeni temeljito spremembo načina dela v podjetju, od zaposlovanja do ocenjevanja uspešnosti, saj bo zahteval preoblikovanje številnih sistemov, ki so bili doslej prilagojeni človeškemu delu. Soustanovitelj in izvršni direktor Luis von Ahn poudarja, da odločitev ni usmerjena proti zaposlenim, ampak želi podjetje z umetno inteligenco odpraviti ponavljajoča se opravila, da bi se zaposleni lahko osredotočili na ustvarjalno delo in reševanje kompleksnih problemov. Kot enega ključnih razlogov za spremembo je izpostavil potrebo po večji količini izobraževalne vsebine, ki jo umetna inteligenca ustvarja hitreje in učinkoviteje kot človek. Poleg tega bo uporaba umetne inteligence del kriterijev pri zaposlovanju, napredovanjih in dodeljevanju kadrovskih virov. Duolingo ob tem obljublja dodatno usposabljanje, mentorstvo in orodja za zaposlene, da se bodo lahko učinkovito vključili v novo delovno okolje.