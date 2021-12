Objavljeno: 27.12.2021 10:27

DuckDuckGo z izjemno rastjo

Spletni iskalnik DuckDuckGo je leto zabeležil kar 47% rasti.

Seveda velja poudariti, da imajo še vedno izredno nizek tržni delež (2,53%), za Yahoojem (3,3%) in Microsoftovim iskalnikom Bing (6,43%), Google ima seveda dominantno pozicijo z deležem 87,33%. Vseeno je zanimivo, da je DuckDuckGo, podjetje, ki poudarja zasebnost in varnost iskanja, zabeležilo tako rast. Kaže na padanje zaupanja v večja tehnološka podjetja (Google, Facebook, Microsoft) in na to, kako uporabljajo podatke svojih uporabnikov.

Pri DuckDuckGo razvijajo tudi lastni brskalnik, ki ne bo temeljil na Chromium, kot večina današnjih brskalnikov (vključno z Microsoftovim Edge). Pred kratkim pa so splavili tudi storitev za izboljšanje zasebnosti pri prejemanju elektronske pošte. Gre za storitev, imenovano preprosto »Email Protection«, kjer se iz oglasnih sporočil odstrani sledilnike.