Objavljeno: 27.8.2022 06:10

DuckDuckGo ponuja zasebno elektronsko pošto

DuckDuckGo je lani predstavil storitev zasebne elektronske pošte, sedaj pa so storitev odprli za vse zainteresirane uporabnike.

Gre za storitev, ki iz poslanih elektronskih sporočil odstrani sledilce, sporočila pa nam posreduje v naš poštni predal. Pri tem se na spletne strani prijavljamo z namenskim naslovom s končnico @duck.com, takih naslovov imamo lahko več, celo namenski naslov za vsako posamezno stran. Pri tem dobimo tudi poročilo o blokiranih sledilnikih (če nas to seveda zanima). Novost, imenovana Email Protection, je sicer v beta fazi, do nje pa lahko pridemo preko namenskega brskalnika DuckDuckGo Privacy Browser na iOS in Android, ali pa preko vtičnika DuckDuckGo Privacy Essentials za brskalnike na računalnikih.