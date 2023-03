DuckAssist stopa v ring s ChatGPT, Bingom in Bardom

Malokdo je pričakoval, da bo pionirju OpenAI in tehnološkima velikanoma Microsoftu in Googlu sledil mali raček. A DuckDuckGo je naslednje v vrsti podjetij, ki je predstavilo jezikovni model, ki kakor umetna inteligenca pomaga pri iskanju. DuckAssist želi olajšati prebiranje med rezultati iskanj, pri čemer so reševali problem konfabulacije.

Jezikovni modeli so pač naučeni na obstoječih besedilih, kjer iščejo korelacije, zato so nagnjeni k izmišljevanju. To je znan in predvidljiv problem, ki ga skušajo na različne načine odpraviti. Bing Chat, o katerem bomo obširno pisali v prihodnji številki revije, denimo vedno navaja vire. Še vedno ga kdaj polomi, a je načeloma verodostojnejši od ChatGPT-ja – resda pa je bolj redkobeseden. Da bi karseda omejili problem halucinacij, je DuckAssist omejen na iskalne zadetke na verodostojnih straneh. Za zdaj črpa z Wikipedije in Britannice, so povedali v podjetju.

Za uporabo morate iskati prek DuckDuckGo, in sicer prek razširitve za brskalnik. Če je poizvedba dovolj splošna, da je odgovor najti v enciklopedijah, bo DuckAssist prebral celotne članke v Wikipediji in Britannici, nato pa odgovoril s povzetkom. Ta nastane v jezikovnem modelu, ki uporablja tehnologijo OpenAI, a podatke jemlje izključeno iz enciklopedij, vsakokrat sveže in znova. Preizkusite ga lahko že sedaj, saj za uporabo ne potrebujete naročnine, prijave ali plačila. Kot tudi iskalnik, je brezplačen in zavezan anonimnosti, saj si ne bo zapomnil nič o vas.