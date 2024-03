Državne ustanove so zadržane nad rabo generativne umetne inteligence

Gartner napoveduje, da bo do leta 2027 manj kot 25 % vladnih organizacij uporabljalo generativne storitve umetne inteligence, namenjene državljanom, kar je precej manj kot stopnja uporabe v gospodarstvu. V tem sektorju so zaznali strah pred javnim neuspehom in zavrnitvijo novih storitev s strani javnosti.

Medtem, ko v gospodarstvu in privatnem sektorju danes že okoli 80% podjetij načrtuje ali uporablja rešitve s področja umetne inteligence, javni sektor opazno zaostaja. To je pokazala letna globalna raziskava med več kot 2400 direktorji informatike v javnem sektorju, kje se kaže, da le 25% vlad uvaja ali načrtuje uvedbo GenAI v naslednjih 12 mesecih. Nadaljnjih 25% načrtuje uvedbo v naslednjih 24 mesecih.

V državni in javnimi ustanovami je predvsem zaznati previdnost nad izbiro pravih storitev, še bolj pa pravih procesov rabe. Mnenje je, da napake utegnejo napake pri teh postopkih javno povzročiti večje kritike, kot bi naredile podobne napake v gospodarstvu. Zato je povsod poudarek predvsem na vzpostavitvi okvirjev upravljanja in nadzora kakovosti, prav tako pa so začetna eksperimentiranja zastavljena zelo prvidno in za ozke skupine uporabnikov.

Medtem ko imajo vlade že leta koristi od uporabe bolj zrelih tehnologij umetne inteligence, nova zaznana tveganja upočasnjujeta sprejetje GenAI v velikem obsegu, zlasti zaradi pomanjkanja tradicionalnih kontrol za ublažitev curljanja informacij in halucinacij pri delovanju te tehnologije. Vsi se zavedajo, da bo neizpolnjevanje pričakovanj v skupnosti spodkopalo javno sprejemanje uporabe GenAI v storitvah, namenjenih državljanom.

Gartner zaradi tega priporoča vladam, da naj še naprej aktivno uvajajo rešitve GenAI, toda sprva s ciljem izboljšave notranjih postopkov izvajanja storitev za državljane. Priložnosti v zalednih pisarnah bodo tu napredovale hitreje kot uporaba tehnologije za neposredno oskrbo državljanov. V prednosti bodo primeri uporabe, ki pretežno vplivajo na notranje vire, se izogibajo zaznanim tveganjem, povezanim s storitvami, namenjenimi državljanom, ter pridobijo znanje in spretnosti, povezane s tehnologijo.