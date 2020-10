Drugi dan šolanja od doma: ARNES naj bi težave odpravil, vendar jih ni

Včeraj se je ARNESov sistem Učilnic, ki jih za poučevanje na domu uporablja kar nekaj slovenskih šol, sesul. Zaradi preobremenjenosti sistema se veliko učencev ni moglo prijaviti v svojo učilnico. Direktor ARNESa je včeraj zagotovil, da so težave odpravili in da bo danes vse delovalo kot je treba. Vendar temu ni tako.

"Arnes nudi vrsto storitev, ki so potrebne za izobraževanje na daljavo, in danes se dve od teh storitev nekako nista obnašali, kot smo pričakovali," je včeraj dejal direktor Arnesa Marko Bonač. Po njegovih besedah so imeli težave s prijavo in upočasnjenim delovanjem učilnic, obe težavi pa naj bi že odpravili. "Tudi danes ponoči bomo delali, da bodo zjutraj vse storitve delovale," je sinoči še obljubil Bonač, kot so zapisali na portalu 24ur. No, danes je stanje podobno, ali pa še hujše kot včeraj. Otroci, ki se prek spletnega brskalnika poskušajo prijaviti v sistem, pričaka klasično obvestilo, da je stran neodzivna in da prijava ni mogoča. Šele po mnogih poskusih se stran (morda, včasih) začne nalagati. Učenci, katerih pouk temelji na Učilnicah, bodo torej danes imeli prosto. Spet.

Nekatere druge šole, ki so za povezovanje navideznih učilnic neposredno uporabile Microsoftov sistem Teams, so očitno zvozile bolje, sistem deluje.

Pri ARNESu so včeraj povedali, da jih je naval presenetil, saj da je zahtevkov po prijavi nekajkrat več kot spomladi, kljub temu, da so sedaj doma le učenci od 6. razreda osnovne šole naprej.

Dodano:

Pri Arnesu so se nam oglasili na Twitterju - pravijo, da imajo 400% povečanje prometa glede na pomlad in da so sistemski administratorji v pogonu že od prejšnjega tedna, ko so dobili dodatno opremo.

Spomladi je bil odziv s strani šolstva pač manj organiziran in so se posamezne šole (ter seveda učitelji in profesorji) morale znajti po svoje – nekatere preko Arnesovih učilnic, druge preko Googla, Zoom MS Teams, itd. Veliko šol sicer uporablja Microsoftov Teams, ki naj bi v tem trenutku deloval brez težav.

Morda je Microsoftov oblak "malce" večji od ARNESa, bi lahko cinično pripomnili.