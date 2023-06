Drugačna bralna očala

Sol Reader so očala navidezne resničnosti, ki so namenjena zgolj branju elektronskih knjig.

Apple je s predstavitvijo očal Vision Pro sprožil napovedi o novih tektonskih premikih na področju računalništva in tehnologije. Naprava iz Cupertina na prvi pogled zmore vse. Popolnoma drugačna so očala Sol Reader, ki imajo par 1,3 - palčnih stransko osvetljenih zaslonov z elektronskim črnilom, od katerih vsak prikaže zgolj 65.536 slikovnih pik. Očala so namenjena le branju knjig. Poganja jih dvojedrni procesor 240 MHz z 8 MB RAM-a in 64 MB shrambe, ki jo dopolni brezžična povezava z iOS ali Android aplikacijo za prenos e-knjig. Naprava vključuje brezžični daljinec za navigacijo in ima vgrajeno baterijo, ki zdrži približno 25 ur branja. Težka je 104 grame, kar omogoča udobno daljše branje. Sol Reader je na voljo za prednaročilo po ceni 350 dolarjev, kar desetkrat ceneje od Applovih očal, a dražje od nekaterih vrhunskih elektronskih bralnikov, kot je Amazonov Kindle Oasis.