Dostava zdravil z letalniki postaja resničnost

Amazon je v teksaškem mestu College Station s 120.000 prebivalci uvedel dostavo zdravil z letalniki. Gre za pilotni projekt v okviru programa Amazon Pharmacy, ki ga širijo v dve ameriški mesti. Dostava izdelkov po zraku z letalniki sicer ni novost, so pa to prvikrat razširili na zdravila.

Pri tem Amazon ni prvi. Dostavo zdravil z letalniki preizkušajo tudi že Alphabet (Wing), UPS in Zipline. Njihovi poizkusi so bili prav tako pilotni projekti, ponekod omejeni na posamezne četrti ali območja okoli bolnišnic. V vseh primerih so projekti majhni, ker je zračni prostor omejena in dragocena dobrina, s katero tudi regulatorji ravnajo previdno. Dovoljenja za res obsežne teste še niso izdali.

V aktualnem preizkusu Amazon omogoča dostavo 500 zdravil do bolnikov, ki so del preizkusnega programa. Dostava zdravil je tudi najbolj smiselna in zaželena. Podpredsednik Amazon Pharmacy John Love je dejal, da so bila v anketi zdravila na vrhu zaželenih dobrin. Amazon je sicer dostavo po zraku najavil že pred desetimi leti, a je ostala v okviru pilotnih preizkusov.