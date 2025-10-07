Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 7.10.2025 09:00

Dostava iz vesolja, v eni uri, kjerkoli na Zemlji

V vesolju se pripravlja povsem nov način dostave.

Ameriško zagonsko podjetje Inversion Space želi tovor iz orbite dostaviti na poljuben kraj na Zemlji v roku ene ure. V ta namen so predstavili svojo novo dostavno vesoljsko kapsulo z imenom Arc. Gre za 1,2 metra široko in 2,4 metra visoko vesoljsko vozilo, ki lahko prevaža do 225 kilogramov tovora. Vozilo bo nameščeno v nizko zemeljsko orbito, kjer lahko v pripravljenosti čaka do pet let. Ko bo čas za dostavo, bo Arc samostojno zapustil orbito, ponovno vstopil v Zemljino atmosfero, upočasnil s padalom in pristal. Vse našteto bo storil brez posadke in brez potrebe po kakršnikoli infrastrukturi na tleh.

Vizija podjetja je vzpostaviti celotno konstelacijo tovrstnih kapsul v orbiti, ki bi bile vedno pripravljene na hiter povratek na Zemljo. Primarni interes za to tehnologijo prihaja s strani obrambnega sektorja. Ameriška vojska bi lahko s tem sistemom dobila možnost izjemno hitre dostave kritičnega tovora, na primer rezervnih delov, medicinske opreme ali drugih strateških sredstev, v odročne, težko dostopne ali celo sovražne regije.

V začetku leta je podjetje že poslalo svoj prvi prototip z imenom Ray kot del SpaceX-ove skupinske misije Transporter-12. Čeprav kapsula ni uspešno ponovno vstopila v atmosfero zaradi težave z motorjem, je misija vseeno postregla s pomembnimi podatki. Večina sistemov je bila razvita interno, ekipo pa sestavlja zgolj 25 ljudi. Inversion Space načrtuje, da bo Arc prvič poletel konec leta 2026, do leta 2028 pa si želijo v orbiti že celotno mrežo takšnih kapsul. 

