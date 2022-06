Objavljeno: 7.6.2022 05:00

DOOM teče iz BIOS-a

Med računalniškimi navdušenci je prenos in poganjanje legendarne igre Doom z najrazličnejših kosov strojne opreme že folklora, a najnovejši doseže vseeno preseneča. V okviru projekta Coreboot so Doom uspeli spraviti v firmware matičnih plošč. Uporabnost dosežka je sicer majhna, osupljivost pa toliko večja.

Gre za projekt Coreboot, v okviru katerega zanesenjaki pripravljali neuradne firmware za računalnike, ki so karseda oskubljeni. Namesto uradnih proizvajalčevih firmwarov (BIOS ali UEFI) vsebujejo Corebootovi le minimalno količino kodo, zaradi česar se naprave zaženejo hitreje. Hkrati so visoko modularni, zato lahko vanje dodamo podporo za funkcije in komponente, ki jih potrebujemo. In ena izmed teh se imenuje coreDOOM in prinaša igro Doom, ki teče z ROM-a.

Za zdaj podpira le tipkovnice PS/2, ne omogoča shranjevanja igre (ker teče z ROM-a), ima omejeno podporo za video in ob izhodu iz igre zamrzne računalnike, a sicer deluje. Kdor želi preizkusiti novost, bo to najlaže storil v emulatorju.

