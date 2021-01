Domnevni vdor v Intel se je izkazal za notranjo napako

Objavljeno: 25.1.2021 09:48

V spletu so se prezgodaj pojavili Intelovi finančni podatki za zadnje četrtletje, podjetje je sprva objavilo, da je šlo za vdor, po novem pa trdijo, da je za objava kriva notranja napaka.

Šlo je za grafiko, ko so jo pripravili za stran, namenjeno odnosom z javnostjo. Intelov glavni finančni direktor, George Davis, je za Financial Times izjavil, da je šlo za vdor v njihovo omrežje. A kmalu so ugotovili, da je v resnici šlo le za napako, saj je bila povezava do omenjene grafike javno dostopna.

Intelove delnice se v zadnjih dneh slabo držijo, saj je novi direktor Pat Gelsinger povedal, da ne načrtuje večjih sprememb pri proizvodnji strategiji. Pri podjetja naj bi namreč razmišljali o proizvodnji procesorjev pri nekaterih tekmecih, nekateri investitorji pa naj bi pritiskali tudi za razdelitev podjetja. V zadnjem letu so prihodki sicer narasli za 8%, a je podjetje pod vse večjimi pritiski konkurentov. Na področju namiznih računalnikov in prenosnikov je AMD v zadnjih letih izredno napredoval, od Intela pa se je začel poslavljati tudi Apple, ki bo v naslednjem letu predstavil več naprav z lastnimi procesorji ARM.