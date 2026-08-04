Objavljeno: 4.8.2026 05:00

Domači uporabniki Windows 10 dobili še leto dni časa za zamenjavo

Microsoft je že večkrat snedel besedo, ko je šlo za trajanje podpore za starejše operacijske sisteme, in z Windows 10 je podobno. Ko je leta 2025 potekla osnovna podpora, so ponudili triletno plačljivo podaljšanje, za domače uporabnike pa le eno leto. Sedaj so jih obvestili, da bodo razširjene varnostne posodobitve (ESU) podaljšali še za leto dni, torej do 12. oktobra 2027.

Razumljivo je Microsoft med Scilo in Karibdo, saj želi uporabnike prepričati v nadgradnjo dobrega desetletja starega operacijskega sistema, kar najučinkoviteje stori z ukinitvijo podpore. Hkrati pa to pomeni, da bodo ti isti računalniki postali prvovrstna gojišča vse internetne nesnage, ki lahko ogroža tudi druge sisteme. Spomnimo se, da je v preteklosti Microsoft celo že več let po koncu podpore za Windows XP ocenil, da je varnost na prvem mestu in s stisnjenimi zobmi izdal popravek, ki je ustavil širjenje virusa WannaCry.

Z Windows 10 je problem enak. Vsako odlaganje ustvarja moralni hazardi, ker se ljudje navadimo, da menjava ni zares nujna, a ukinitev podpore bi vsaj kratkoročno na internetu pustila na milijona ranljivih sistemov. Microsoftu zato v resnici ni preostalo drugega, kot da podaljša brezplačni ESU za domače uporabnike še za eno leto. In morda bo enako storil tudi prihodnje leto.

Windows 10 ESU je na voljo za uporabnike, ki imajo zadnjo verzijo 22H2 Home, Professional, Pro Education ali Workstations, posodobitve Windows Update in Microsoftov račun. Za lokalne račune – takšnih skoraj ni – te možnosti ni.