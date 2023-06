Domači kino na stropu

Projektorji v domu ustvarijo občutek obiska kino dvorane, a za delo potrebujejo precej prostora oziroma prazno steno ustrezne barve. Težave odpravlja stojalo, s katerim projektor usmerimo na primerno površino, ki je skoraj v slehernem domu na voljo - na strop.

Podjetje XGIMI je predstavilo večkotno stojalo za projektorje serije MoGo in Halo. Pripomoček omogoča prilagajanje kota za 120°, kar omogoča projiciranje na steno ali strop. Poleg tega podjetje pravi, da je fleksibilna rotacija koristna tudi v učilnici ali konferenčni sobi. XGIMI navaja, da je namestitev pripomočka razmeroma enostavna, saj se poveže z osnovo projektorja MoGo ali Halo preko vijaka velikosti 6,35 mm. Naprava je izdelana iz kakovostne aluminijaste zlitine v sivi barvi in tehta samo 0,57 kg, kar omogoča enostavno prenašanje. Novi pripomoček za projektorje XGIMI je združljiv z modeli MoGo, MoGo Pro, MoGo Pro+, MoGo 2, MoGo 2 Pro, Halo in Halo+.

Napravi MoGo 2 in MoGo 2 Pro, ki sta bili predstavljeni letos, sta prenosna projektorja z Android TV, ki podpirata ločljivost 720p in 1080p. Prenosne naprave lahko prikažejo slike velikosti do 305 cm z do 400 ISO svetilnosti. XGIMI večkotno stojalo za projektorje serije MoGo in Halo je v evropskih državah za 90 evrov na voljo na Amazonu.