Domačemu rudarju kriptovalut uspelo skoraj nemogoče

Domači rudar kriptovalut je z zastarelo opremo kljub statistični možnosti 1 proti 180 milijonov prejel 3,146 BTC.

Rudar je z močjo le 6 TH/s rešil 308. blok CKpoola in z zgolj 0,0000007 % moči celotnega omrežja pridobil bitcoine v vrednosti 270.000 ameriških dolarjev. CKpool omogoča ljubiteljskim rudarjem sodelovanje v solo rudarjenju brez lastnega Bitcoin vozlišča, obenem pa obdržijo (skoraj) celotno nagrado, če jim uspe najti blok. Ustanovitelj CKpoola Con Kolivas je potrdil neverjetni zadetek in dejal, da bi rudar s tako majhno močjo lahko vsak dan poskusil znova, a skoraj zagotovo nikoli ne bi našel bloka. Kljub temu se je enemu tokrat sreča radodarno nasmehnila.

Dogodek razkriva današnje stanje, ko je uspešno solo rudarjenje za male operaterje le redko uspešno. Težavnost omrežja in skupna moč rudarjenja stalno naraščata, zato je 6 TH/s kot ena loterijska srečka v morju milijard drugih.