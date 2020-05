Dolgčas? Poigrajte se z Googlovimi živalmi v 3D!

Na lanski konferenci I/O je Google najavil namero, da bo v svoj iskalnik vgradil razne predmete v nadgrajeni resničnosti (AR – Augmented Reality). Od takrat se je tja nakapljalo kar nekaj – 3D živali.

Ko mamo pri delu na domu - poje tiger.

Če vam je med karantenskimi prazniki dolgčas, se lahko z njimi prav zabavno poigrate. Na pametnem telefonu (v brskalniku Chrome) v googlovem iskalniku poiščite denimo tigra in Google vam bo o njem povedal vse, nato pa ponudil tipko »Poglej ga v 3D«. In nato – »Pokaži ga v tvojem prostoru«.

Pokazala se bo slika iz telefonove kamere, z njo bomo sistemu pokazali kje so tla in – na parketu se bo pokazal – tiger. Tiger, ki se premika, ki rjove, ki ga lahko pomanjšamo, obrnemo ali premaknemo. Zabavno, tudi (ali predvsem) za otroke.

Spisek živali, ki so na voljo na tak način, je dolg in vsebuje tudi konja, leva, kozo, pando, raco, kačo in še marsikoga.