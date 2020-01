Dokončno slovo za Windows 7

Tako kot so napovedovali že vrsto let, je Microsoft 14. januarja 2020 ukinil podporo za operacijski sistem Windows 7. Od tega datuma dalje ne bo več razvijal ali objavljal popravkov za ta operacijski sistem (tudi kritičnih), prav tako ne bo nudil več tehnične pomoči za operacijski sistem. Razen v primeru tistih podjetij, ki so posebej plačala za podaljšano podporo, kar pa se tudi izteče leta 2023.

Konec podpore za operacijski sistem ni nič novega in se dogaja z vsako generacijo programskih izdelkov. Toda tokratni konec je nekoliko bolj pomemben, ker je prav Windows 7 ena izmed najbolj zakoreninjenih različic okolja Windows, močno uporabljena v poslovnih okoljih. Nekaj podobnega, kar je pred časom veljalo za legendarni Windows XP.

Kot vemo, veliko podjetij namerno ali nenamerno presliši še tako ponavljajoča opozorila o ukinitvi podpore, ki so se prikazovala tudi na zaslonih računalnikov z Windows 7. Sodeč po podatkih StatCounter je bilo novembra 2019 po celem svetu še kar okoli 28% računalnikov PC opremljenih z okoljem Windows 7. Je morda med temi tudi vaš?