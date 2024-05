Objavljeno: 24.5.2024 07:00

Dodajte _nomap v ime brezžičnega omrežja, da vam Apple in Google ne bosta sledila

Naše pametne naprave lahko poznajo lokacijo precej dobro, četudi še niso uspele dobiti signalov GPS ali pa smo v zaprtih prostorih, kamor sploh ne prodirajo dobro. Google in Apple namreč vzdržujeta ogromno bazo vseh omrežij Wi-Fi na svetu, v kateri so njihova imena, enolični identifikatorji in lokacija. To kar kliče po uhajanju podatkov, kar se je spričo slabe izvedbe sedaj zgodilo Applu.

Logika je preprosta. Ko ima naprava dostop do interneta, redno v Google ali Apple pošilja podatke o svoji lokaciji in vseh omrežjih Wi-Fi, ki jih vidi v svoji bližini. Bazi sta obsežni in pokrivata praktično vsak naseljen kotiček Zemlje z izjemo Kitajske. Načeloma Google in Apple teh baz ne zlorabljata, prav tako pa podatki o dostopnih točkah Wi-Fi niso zelo občutljivi.

A Applova izvedba je površna. Raziskovalci z Univerze v Marylandu so ugotovili, kako je možno počrpati podatke iz te baze. Težava je izračun lokacije. Applove naprave namreč lokacije ne izračunajo v oblaku, temveč lokalno. V praksi to pomeni, da Googlova storitev WPS (Wi-Fi positioning system) lokacijo izračuna v oblaku in jo posreduje napravi, Apple pa na API odgovarja z geolokacijami več kot dostopnih točk Wi-Fi, ki so blizu zahtevani lokaciji. To lahko ponavljamo dlje časa (mesecev) in videli bomo, če se je posamezna točka kam premaknila, saj ima stalno BSSID.

Mednje sodijo tudi terminali za satelitski internet Starlink, saj imajo vgrajen Wi-Fi. In tako so raziskovalci uspeli slediti tem terminalom med premikanjem po Ukrajini, ko tam divja vojna. Tako lahko opazujemo, kako napredujejo ruski bataljoni, ali pa od kod prihajajo donirane enote Starlink v Ukrajino.

Rešitev je več. Novejši usmerjevalniki Wi-Fi imajo možnost generiranja naključnih SSID. Druga možnost pa je dodajanje niza »_nomap« v ime omrežja. Tega se drži tudi Google.

Krebs on Security