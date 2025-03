Objavljeno: 25.3.2025 07:00

Docs je francosko-nemška alternativa Google Docs

Velika večina programskih paketov, ki jih dandanes uporabljamo, je ameriških. Sem sodijo tudi orodja za sodelovalno urejanje dokumentov, denimo Google Docs, Microsoft 365 in podobna. Zaradi zadnjih geopolitičnih pretresov in spremembe stališč ZDA to postaja čedalje bolj tvegano, zato so Nemci in Francozi skupaj razvili alternativo.

Imenuje se Docs in je v celoti odprtokodna. Sestavili so jo z orodji Django Rest, Next.js in BlockNotes.js, izvorna koda pa je v celoti na voljo na Githubu. Sistem lahko gostuje vsakdo, ena implementacija pa je na državnih strežnikih že na voljo. Podpira tudi lokalno uporabo brez internetne povezave.

Sliši se odlično, a vseeno velja omeniti omejitve. Docs je za zdaj bolj podoben Beležnici (ali WordPadu, se še spomnite) kot resni alternativi. Nima preglednic, nima predstavitev, nima baz – torej Excela, Powerpointa, Accessa – in še česa. Tega avtorji ne skrivajo, temveč poudarjajo, da je storitev za zdaj še v stadiju beta. A vendarle – prek francoskega ProConnecta jo je že možno preizkusiti. Za resno uporabo pa bo treba še počakati in upadati, da se z razvojem ne bo zgodilo isto kot s toliko evropskimi projekti, ki so po koncu financiranja začeli žalostno propadati.

Docs razvijata francoski direktorat za digitalne zadeve (DINUM) in nemški center za digitalno suverenost (ZenDiS) pod licenco MIT.

