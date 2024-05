Dočakali smo gostovanje prek VoLTE, a za zdaj le v ZDA

Medtem ko večji operaterji v Sloveniji že več let podpirajo govorno mobilno telefonijo prek novih podatkovnih omrežij, tako imenovani VoLTE, smo v tujini še vedno obsojeni na 3G ali celo 2G. Doslej noben slovenski operater ni podpiral uporabe VoLTE v gostovanju, kar pa se je sedaj spremenilo. Pionir je Telekom Slovenije, ki je v ameriškem omrežju T-Mobile uvedel VoLTE.

Za dostop do VoLTE v gostovanju ni večjih tehničnih preprek – nekak jih sicer je –, je pa treba urediti administrativne in pravne vidike. Gostovanje prek VoLTE prinaša enake prednosti kot uporaba tehnologije v domačem omrežju, torej nižje latence, boljšo kakovost zvoka in možnost uporabe podatkovne povezave med klici, porabi pa tudi manj energije, kar blagodejno vpliva na avtonomijo baterije.

Sčasoma bodo sledile pogodbe tudi z drugimi operaterji v tujini. Poleg Telekoma Slovenije bodo VoLTE v prihodnosti uvedli konkurenti, ki ga takisto že testirajo.