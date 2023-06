Dobili smo spletni kalkulator preživnine

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v Sloveniji je skupaj z Inštitutom RS za socialno varstvo ustvarilo preživninski kalkulator, ki bo določil standard za dostojno preživnino za otroke.

Preživninski kalkulator je primarno namenjen socialnim delavcem in sodnikom in temelji na potrebah otrok, obenem pa preverja tudi finančne zmožnosti staršev. Za širšo javnost je na voljo poenostavljena različica, ki izračuna osnovne potrebe otroka glede na starost, kar bo ločenim staršem pomagalo pri dogovarjanju o preživninah.

Kalkulator je spletna aplikacija, ki izračunava mesečne potrebe otroka v različnih kategorijah, kot so hrana, oblačila, stanovanje, zdravstvo, izobraževanje in prevoz. Temelji na izračunu minimalnih življenjskih stroškov za otroka glede na njegovo starost, pri čemer upošteva indeks cen življenjskih potrebščin in stopnjo rasti. Dostopen je na tej spletni strani.