Objavljeno: 23.6.2025 07:00

Dobili smo energetske oznake za telefone in tablice

V EU so začele veljati in se uporabljati nove oznake za energetsko učinkovitost pametnih telefonov in tablic, ki jih zahteva uredba o ekološkem dizajnu (EU 2023/1670). Po novem bodo na nalepki poleg energijskega razreda navedeni še drugi ključni podatki, s katerimi lahko ocenimo, v kolikšni meri je izdelek okolju prijazen.

To so informacije o avtonomiji z enim polnjenem, dolgoživosti oziroma življenjski dobi baterije (cikli polnjenja), mehanski odpornosti na padce, popravljivost naprave, odpornost na vodo in prah. Podana je še kapaciteta baterije, informacija o njeni zamenljivosti in nekatere druge informacije. Odslej morajo proizvajalci telefonov in tablic vsaj sedem let po prenehanju prodaje v EU nuditi rezervne dele. Programske posodobitve oziroma vzdrževanje pa morajo zagotavljati vsaj pet let po koncu prodaje.

S tem želijo poskrbeti za okolju prijaznejše naprave, več izbire za potrošnike, manj odpadkov in boljšo informiranost.

Uredba

Europa.eu