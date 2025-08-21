Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Dobili bomo obveščanje o nevarnostih prek pametnih telefonov

Uprava za zaščito in reševanje bo vzpostavila sistem za množično obveščanje in alarmiranje SI-ALARM, ki bo deloval prek potisnih sporočil na pametnih telefonih. Javno testiranje bodo izvedli 27. septembra, ko bomo vsi uporabniki pametnih telefonov dobili testno sporočilo. V prihodnosti bodo tudi prek novega sistema javnost opozarjali na nevarnost.

Podobne sisteme v tujini marsikod že uporabljajo, zato pri nas ni pričakovati večjih težav ali posebnosti. Sporočila bodo zapisana v slovenščini in angleščini, razvrščena pa bodo v več stopenj. Sporočila četrte stopnje bodo predstavljala priporočila o ukrepih za zaščito, tretja in druga stopnja bosta huda in izredno huda nevarnost, sporočila prve stopnje pa bodo izdali na nacionalni ravni ob najvišji stopnji ogroženosti. Sporočila druge in nižjih stopenj bo možno izključiti, medtem ko prejema sporočil prve stopnje ne bomo mogli izključiti.

Prvi test sledi v soboto, 27. septembra ob 12. uri. Sporočilo bosta spremljala zvočni signal in vibriranje telefona. Sporočila so brezplačna in dosežejo vse uporabnike, četudi nimajo vključenega prenosa podatkov. Prav tako ne potrebujemo nobene posebne aplikacije ali registracije. Telefoni, ki so povezani v slovenska omrežja, bodo samodejno obveščeni. V praksi se lahko obvestijo samo telefoni na določenem območju, odvisno od vrste nevarnosti. Vsi obstoječi sistemi obveščanja in alarmiranja bodo ostali še naprej v uporabi. V sistemu sodelujejo vsi slovenski operaterji z lastnimi omrežji: Telekom Slovenije, A1, Telemach in T-2, ter seveda vsi navidezni operaterji, kot sta Bob in HoT.

